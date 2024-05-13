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Російські війська починають оточувати Вовчанськ з одного боку, — депутат Харківської облради

13 травня 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ситуація на Харківському напрямку — Вовчанськ почали оточувати
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що російські окупанти починають оточувати місто Вовчанськ з одного боку. Наразі тривають дуже складні позиційні бої.

Про це Олександр Скорик повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо" у понеділок, 13 травня.

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"За останньою інформацією з Вовчанська, у ворога є просування. Місто починають оточувати з одного боку. Тривають дуже складні позиційні бої. Сили оборони України під щільним вогнем, постійними прильотами КАБів та штурмовими діями, ведуть оборону", — заявив Скорик.

За його словами, місто Вовчанськ практично зруйноване, там немає жодного уцілілого приміщення.

Скорик зазначив, що вчора, лише за одну добу, по цій території було випущено 30 ракет — керованих авіаційних бомб.

"У місті практично немає жодного уцілілого приміщення. Вчора з Вовчанська і ближніх районів було евакуйовано 1600 людей. Від 10 травня — початку ворожих наступальних дій, з цієї території загалом було евакуйовано 6000 людей", — додав він.

Наступ РФ у Харківській області — останні новини

Нагадаємо, 10 травня російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ. 

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що російські окупанти розпочали нову хвилю наступу на Харківщині. Нині там тривають жорсткі бої. 

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону. 

У суботу, 11 травня, загарбники відновили штурмові дії біля села Глибоке Харківської області. Наразі українські військові очікують посилення вогню противника.

До того ж через наступ РФ жителів прикордонних районів Харківської області евакуюють до безпечних місць. За минулу добу загалом евакуйовано 1775 людей.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко заявив, що наразі бої на Харківщині зосереджені саме на прикордонні. У зв'язку з цим, за його словами, вести будівельні роботи та зводити фортифікації у певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів. 

війна
росіяни
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
наступ

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