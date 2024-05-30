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Окупанти вдарили по селу Руська Лозова на Харківщині — загинув чоловік

30 травня 2024 19:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар по Руській Лозовій 30 травня
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у четвер, 30 травня, атакували село Руська Лозова Харківського району. Через обстріл загинув місцевий мешканець.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА у Telegram.

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Удар по Руській Лозовій 30 травня

"Ворог продовжує чинити терор мирного населення на Харківщині. Сьогодні окупанти обстріляли село Руська Лозова Харківського району", — йдеться у повідомленні.

Так, через ворожий обстріл загинув 56-річний місцевий мешканець. Крім того, ударом пошкоджено приватний будинок.

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Скриншот допису Харківської ОВА

Нагадаємо, внаслідок ударів FPV-дронами були пошкоджені цивільні об'єкти у Харківській області.

Також ми писали, що у Харківській області працівники ДСНС продовжують гасіння пожеж у лісових масивах після нічної атаки. Наразі вогонь вирує у 15 місцях та охопив площу лісу в 3 тисячі гектарів.

прокуратура
окупанти
обстріли
війна в Україні
Харківська область
загибель

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