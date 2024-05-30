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Оккупанты ударили по селу Русская Лозовая на Харьковщине — погиб мужчина

30 мая 2024 19:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Русской Лозовой 30 мая
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 30 мая, атаковали село Русская Лозовая Харьковского района. Из-за обстрела погиб местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.

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Удар по Русской Лозовой 30 мая

"Враг продолжает совершать террор мирного населения на Харьковщине. Сегодня оккупанты обстреляли село Русская Лозовая Харьковского района", — говорится в сообщении.

Так, из-за вражеских обстрелов погиб 56-летний местный житель. Кроме того, ударом поврежден частный дом.

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Скриншот поста  Харьковской ОВА

Напомним, в результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты в Харьковской области.

Также мы писали, что в Харьковской области работники ГСЧС продолжают тушение пожаров в лесных массивах после ночной атаки. Огонь бушует в 15 местах и охватил площадь леса в 3 тысячи гектаров.

прокуратура
оккупанты
обстрелы
война в Украине
Харьковская область
гибель

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