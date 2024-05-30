Оккупанты ударили по селу Русская Лозовая на Харьковщине — погиб мужчина
Российские захватчики в четверг, 30 мая, атаковали село Русская Лозовая Харьковского района. Из-за обстрела погиб местный житель.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.
Удар по Русской Лозовой 30 мая
"Враг продолжает совершать террор мирного населения на Харьковщине. Сегодня оккупанты обстреляли село Русская Лозовая Харьковского района", — говорится в сообщении.
Так, из-за вражеских обстрелов погиб 56-летний местный житель. Кроме того, ударом поврежден частный дом.
Напомним, в результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты в Харьковской области.
Также мы писали, что в Харьковской области работники ГСЧС продолжают тушение пожаров в лесных массивах после ночной атаки. Огонь бушует в 15 местах и охватил площадь леса в 3 тысячи гектаров.
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