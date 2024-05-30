Последствия атаки. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российские захватчики в четверг, 30 мая, атаковали село Русская Лозовая Харьковского района. Из-за обстрела погиб местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram.

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Удар по Русской Лозовой 30 мая

"Враг продолжает совершать террор мирного населения на Харьковщине. Сегодня оккупанты обстреляли село Русская Лозовая Харьковского района", — говорится в сообщении.

Так, из-за вражеских обстрелов погиб 56-летний местный житель. Кроме того, ударом поврежден частный дом.

Скриншот поста Харьковской ОВА

Напомним, в результате ударов FPV-дронами были повреждены гражданские объекты в Харьковской области.

Также мы писали, что в Харьковской области работники ГСЧС продолжают тушение пожаров в лесных массивах после ночной атаки. Огонь бушует в 15 местах и охватил площадь леса в 3 тысячи гектаров.