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Оккупанты ударили по остановке в Купянске — полиция показала фото

3 октября 2024 18:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россияне ударили по Купянску 3 октября — есть пострадавшие
Последствия российской атаки. Фото: Нацполиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В четверг, 3 октября, в 15:00 военнослужащие России нанесли удар дрону-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске Харьковской области. Известно, что пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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Россияне ударили по Купянску 3 октября

В результате этого нападения с осколочными ранениями были госпитализированы 44-летний мужчина и 16-летняя девушка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, в которую также привлечены криминалисты и взрывотехники.

Следователи инициировали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Россияне ударили по остановке в Купянске 3 октября
Разрушеная остановка в Купянске. Фото: Нацполиция
Россияне ударили по остановке в Харьковской области 3 октября
Последствия российской атаки. Фото: Нацполиция
Россияне ударили по остановке в Харьковской области 3 октября
Разрушеная остановка в Купянске. Фото: Нацполиция

Напомним, на Харьковском направлении усложнилась обстановка. Фиксируется увеличение активности русских оккупантов. В то же время есть случаи, когда захватчики бегут с занимаемых позиций.

Также сообщалось, что подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковщины. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.

российские войска взрыв Украина Харьковская область Купянск война в Украине

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