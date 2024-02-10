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Єрмак відреагував на обстріл Харкова та цинічне вбивство сім'ї

10 лютого 2024 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак відреагував на обстріл Харкова та цинічне вбивство сім'ї
Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на російський обстріл Харкова та цинічне вбивство сім'ї. Він хоче, аби кожен мешканець європейського чи американського міста уявили, що ці люди просто жили своїм життям.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі у суботі, 10 лютого.

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Керівник ОП розповів, що окупанти запустили "шахеди" по місту, по людях. Один з ворожих дронів влучив у АЗС. Внаслідок удару палаюче пальне розтеклося по вулиці приватного сектору, підпаливши будинки. Місцеві жителі опинилися у вогняній пастці, а серед них — родина з трьома дітьми. Люди не могли вибратися. В останні секунди життя мати обіймала своїх дітей, задихаючись у ванній кімнаті. Єрмак зазначив, що ще вчора ці люди були живі.

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ГУ ДСНС у Харківській області 

Чоловік загинув у коридорі, а діти з мамою згоріли. Керівник ОП пише, що немовля від температури полум‘я перетворилася на попіл.

"Я хочу, щоб кожен уявив це. Хочу, щоб кожен мешканець європейського чи американського міста просто уявив, що ці люди просто жили своїм життям. Їх цинічно вбили. Росія вбиває кожен день. І це зло може прийти й до вас", — наголосив Єрмак.

За його словами, це зло — ненажерливе. Він наголосив, що Україні потрібна допомога просто зараз.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м. А голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.

А ось Національна поліція показала кадри перших хвилин після вибухів.

Офіс президента
війна
Андрій Єрмак
Харків
вбивство
обстріли

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