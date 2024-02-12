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Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковщину — в области серьезные разрушения

12 февраля 2024 13:15
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковщину — в области серьезные разрушения
Последствия обстрелов в Люботине. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты обстреляли город Люботин, что в Харьковской области. Произошло это 11 февраля около 23:00. Прокуроры уже зафиксировали последствия ракетного удара по гражданским объектам города.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 12 февраля.

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Харьковские прокуроры задокументировали попадания в Люботине двух российских ракет. В результате были повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и авто.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия обстрелов в Люботине. Фото: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, армия РФ ударила по Люботину ракетами С-300 из Белгородской области.

последствия обстрелов в Харьковской области
Обломки российских ракет в Люботине. Фото: Харьковская областная прокуратура

"Следовательно-прокурорская группа собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили в прокуратуре.

последствия обстрелов в Харьковской области
Последствия обстрелов в Люботине. Фото: Харьковская областная прокуратура
последствия обстрелов в Харьковской области
Прокуроры фиксируют последствия вражеских ударов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, 10 февраля российские оккупанты обстреляли Харьков. Из-за атаки погибли семь человек, еще 57 получили ранения. Поэтому в городе объявили День траура по погибшим 11 февраля.

В то же время глава ОП Андрей Ермак прокомментировал российский обстрел Харькова и убийство семьи. По его словам, в последние секунды жизни мать обнимала своих детей, задыхаясь в своей ванной.

Харьков
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прокуроры
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ракетный удар

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