На Харківщині рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої

Рятувальники здійснюють пошук людей під завалами. Фото: ДСНС

Росіяни атакували Водяне, що на Харківщині, в суботу, 10 лютого. У результаті обстрілів знищено два приватних житлових будинки та сім домоволодінь. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару і вилучили тіло жінки з-під завалів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України Харків України в неділю, 11 лютого.

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Рятувальники знайшли тіло жінки під завалами будинку

Співробітники ДСНС станом на ранок 11 лютого повністю ліквідували наслідки вечірнього удару по Харківщині військами РФ. Рятувальники знайшли та дістали з-під завалів тіло загиблої жінки.

"Увечері 10 лютого ворог завдав масованих ударів по с. Водяне Харківської області. У результаті бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство", — йдеться в повідомленні.

На відео, що поширили в МВС, видно, як рятувальники розгортають завали та намагаються дістати загиблу жінку. На кадрах також є дитяча іграшка, яка, ймовірно, належала дітям, що проживали в будинку.

Ще одному чоловікові, який постраждав під час обстрілу, була надана медична допомога

Потерпілий в авто швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 11 лютого в Харкові оголосили День жалоби за загиблими родинами внаслідок російського обстрілу 10 лютого.

Загалом внаслідок атаки по Харкову кількість постраждалих становить 57 осіб, а загинуло щонайменше семеро людей.

Також стало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по східному місту. За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.