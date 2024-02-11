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На Харківщині рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої

11 лютого 2024 10:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині рятувальники з-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої
Рятувальники здійснюють пошук людей під завалами. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни атакували Водяне, що на Харківщині, в суботу, 10 лютого. У результаті обстрілів знищено два приватних житлових будинки та сім домоволодінь. Рятувальники завершили пошукову операцію на місці удару і вилучили тіло жінки з-під завалів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України Харків України в неділю, 11 лютого.

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Співробітники ДСНС станом на ранок 11 лютого повністю ліквідували наслідки вечірнього удару по Харківщині військами РФ. Рятувальники знайшли та дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. 

"Увечері 10 лютого ворог завдав масованих ударів по с. Водяне Харківської області. У результаті бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий вогонь потрапило місцеве фермерське господарство", — йдеться в повідомленні.

На відео, що поширили в МВС, видно, як рятувальники розгортають завали та намагаються дістати загиблу жінку. На кадрах також є дитяча іграшка, яка, ймовірно, належала дітям, що проживали в будинку.

Ще одному чоловікові, який постраждав під час обстрілу, була надана медична допомога

Рятувальник біля авто швидкої допомоги
Потерпілий в авто швидкої допомоги. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 11 лютого в Харкові оголосили День жалоби за загиблими родинами внаслідок російського обстрілу 10 лютого.

Загалом внаслідок атаки по Харкову кількість постраждалих становить 57 осіб, а загинуло щонайменше семеро людей.

Також стало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по східному місту. За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка озброєння надійшло ворогу з Північної Кореї.

МВС
війна
Харків
ДСНС
Україна
обстріли
рятувальники
атака
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