Окупанти вкотре атакували Харківську область — є загиблий та поранені
Протягом останньої доби російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 7 травня.
Російські обстріли Харківської області
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківської області: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова.
Внаслідок обстрілу села Борова травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку.
У селі Липці пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, а у селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.
"16:40 с. Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди", — розповів Синєгубов.
Зранку 6 травня під ворожим ударом опинився Вовчанськ. Окупанти пошкодили два приватні будинки.
Нагадаємо, 6 травня окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.
Також у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу на Великдень, 5 травня. Ворог поранив 16 людей.
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