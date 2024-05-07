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Окупанти вкотре атакували Харківську область — є загиблий та поранені

7 травня 2024 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вкотре атакували Харківську область — є загиблий та поранені
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом останньої доби російські окупанти вкотре обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 7 травня.

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Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківської області: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова. 

Внаслідок обстрілу села Борова травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку. 

У селі Липці пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, а у селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе.

"16:40 с. Козача Лопань, Харківський район. Внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди", — розповів Синєгубов.

Зранку 6 травня під ворожим ударом опинився Вовчанськ. Окупанти пошкодили два приватні будинки.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 6 травня окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.

Також у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу на Великдень, 5 травня. Ворог поранив 16 людей.

війна
Харківська область
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов

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