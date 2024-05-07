Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть погибший и раненые

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

За последние сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 7 мая.

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Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 14 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая.

В результате обстрела села Боровая травмирована 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина.

В селе Липцы поврежден двухэтажный многоквартирный дом, а в селе Черкасские Тишки в результате обстрела горели трактор, деревья, две хозяйственные постройки и здание разрушенного кафе.

"16:40 с. Казачья Лопань, Харьковский район. В результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственного сооружения", — рассказал Синегубов.

Утром 6 мая под вражеским ударом оказался Волчанск. Оккупанты повредили два частных дома.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 6 мая оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переработанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Также в Харькове возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.