Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть погибший и раненые arrow

Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть погибший и раненые

7 мая 2024 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть погибший и раненые
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За последние сутки российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram во вторник, 7 мая.

Читайте также:

Российские обстрелы Харьковской области

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 14 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая. 

В результате обстрела села Боровая травмирована 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина.

В селе Липцы поврежден двухэтажный многоквартирный дом, а в селе Черкасские Тишки в результате обстрела горели трактор, деревья, две хозяйственные постройки и здание разрушенного кафе.

"16:40 с. Казачья Лопань, Харьковский район. В результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственного сооружения", — рассказал Синегубов.

Утром 6 мая под вражеским ударом оказался Волчанск. Оккупанты повредили два частных дома.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 6 мая оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переработанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Также в Харькове возросло количество пострадавших в результате российских обстрелов на Пасху, 5 мая. Враг ранил 16 человек.

война
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень