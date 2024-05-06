У Харкові знову зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу на Великдень

Наслідки обстрілу Харкова 5 травня. Фото: t.me/synegubov

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу на Великдень, 5 травня. Ворог поранив 16 людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 6 травня.

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Загарбники скинули керовану авіаційну бомбу по Шевченківському та Київському районах.

Противник пошкодив 14 багатоквартирних будинків, три автомобілі, медзаклад, гуртожиток, офісну будівлю, вісім приватних будинків, гаражі, кафе, а також зруйнував три приватні будинки.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 травня росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання відбулося в Шевченківському районі міста. Також загарбники влучили у приватний будинок.

Згодом Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис із коптера. На цьому відео з висоти пташиного польоту зафіксовано руйнування міста після російської атаки.