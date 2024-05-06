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Окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену ФАБ-1500 — загинула жінка

6 травня 2024 13:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену ФАБ-1500 — загинула жінка
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 6 травня, вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", — розповів Болвінов.

Окупанти вперше скинули ФАБ-1500 на Харківську область
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

За його словами, в цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. Авіаційну бомбу ФАБ-1500 загарбники обладнали спеціальним модулем, аби вона могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Болвінов зазначив, що озброєння такої потужності проти українців використали вперше. Окупанти зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару.

Російські окупанти обстріляли Харківську область
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

"Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", — додав Болвінов.

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Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 травня росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання відбулося в Шевченківському районі міста. Також загарбники влучили у приватний будинок.

Згодом Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис із коптера. На цьому відео з висоти пташиного польоту зафіксовано руйнування міста після російської атаки.

війна
смерть
Харківська область
обстріли
окупанти
бомба

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