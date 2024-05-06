Окупанти вперше скинули на Харківську область перероблену ФАБ-1500 — загинула жінка

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Російські окупанти у понеділок, 6 травня, вперше скинули на Харківську область перероблену авіаційну бомбу ФАБ-1500. Внаслідок атаки ворога загинула 88-річна жінка.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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Російський обстріл Харківської області

"Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони", — розповів Болвінов.

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

За його словами, в цьому прикордонному селі в Куп'янському районі залишилося не більше сотні місцевих і не було жодного військового. Авіаційну бомбу ФАБ-1500 загарбники обладнали спеціальним модулем, аби вона могла планувати в повітрі після пуску з літака.

Болвінов зазначив, що озброєння такої потужності проти українців використали вперше. Окупанти зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару.

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

"Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі", — додав Болвінов.

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 травня росіяни вдарили по центральній частині Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що влучання відбулося в Шевченківському районі міста. Також загарбники влучили у приватний будинок.

Згодом Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис із коптера. На цьому відео з висоти пташиного польоту зафіксовано руйнування міста після російської атаки.