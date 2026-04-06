Оккупанты попали дроном возле остановки в Харькове: ранен водитель

Российские оккупанты в понедельник, 6 апреля, атаковали Киевский район Харькова. Попадание вражеского беспилотника зафиксировано возле остановки общественного транспорта. В результате обстрела ранения получил водитель микроавтобуса.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российский удар по Харькову 6 апреля

"Попадание вражеского дрона произошло возле остановки общественного транспорта — ранен водитель городского маршрута", — отметил Терехов.

Кроме того, поврежден микроавтобус, за рулем которого находился пострадавший.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому 67 лет. По его словам, он не получил тяжелых травм. Мужчину доставили в больницу.

Сейчас продолжается обследование места российского прилета.

Также Терехов сообщил о еще одном ударе российского дрона возле многоэтажки в Киевском районе.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Терехова, российские оккупанты в течение последней недели нанесли 48 ударов по Харькову. Враг атаковал ракетами и дронами. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Кроме того, 6 апреля противник нанес удар дроном по Основянскому району Харькова. БпЛА упал на территорию частного домовладения. Известно о пострадавшей 15-летней девочке.