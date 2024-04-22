Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА arrow

Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА

22 апреля 2024 23:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА
Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска вечером в понедельник, 22 апреля, обстреляли Харьковскую область. Враг ударил по птицефабрике вблизи Харькова.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины 22 апреля

"В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, зафиксировано возгорание на территории птицефабрики. Насчет пострадавших информация не поступала.

Сейчас профильные службы производят осмотр мест попаданий.

Обстрел Харькова 22 апреля
Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по телевизионной инфраструктуре Харькова.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри