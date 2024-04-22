Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА

Дым в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Российские войска вечером в понедельник, 22 апреля, обстреляли Харьковскую область. Враг ударил по птицефабрике вблизи Харькова.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 22 апреля

"В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, зафиксировано возгорание на территории птицефабрики. Насчет пострадавших информация не поступала.

Сейчас профильные службы производят осмотр мест попаданий.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по телевизионной инфраструктуре Харькова.