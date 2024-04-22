Оккупанты попали по птицефабрике в Харьковском районе, — ОВА
Российские войска вечером в понедельник, 22 апреля, обстреляли Харьковскую область. Враг ударил по птицефабрике вблизи Харькова.
Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковщины 22 апреля
"В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, зафиксировано возгорание на территории птицефабрики. Насчет пострадавших информация не поступала.
Сейчас профильные службы производят осмотр мест попаданий.
Напомним, россияне совершили обстрел Чугуевского района Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
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