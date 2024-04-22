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РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини — загинула одна людина

22 квітня 2024 20:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини — загинула одна людина
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в понеділок, 22 квітня, здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Чугуївського району 22 квітня

Так, орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу села Юрченкове Чугуївського району. Сталося пряме влучання в екскаватор — за кермом перебував 34-річний водій, він загинув на місці.

Також о 16:35 росіяни здійснили авіаційний обстріл села Приколотне Вільхуватської територіальної громади. Там було пошкоджено приватні житлові будинки та будівлі цивільного підприємства.

Обстріл Харківщини 22 квітня
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

обстріл Харківщини 22 квітня
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі міста.

Також ми писали, що росіяни протягом години завдали удари по трьох населених пунктах Харківської області. 

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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