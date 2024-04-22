РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини — загинула одна людина
Російські війська в понеділок, 22 квітня, здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Обстріл Чугуївського району 22 квітня
Так, орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу села Юрченкове Чугуївського району. Сталося пряме влучання в екскаватор — за кермом перебував 34-річний водій, він загинув на місці.
Також о 16:35 росіяни здійснили авіаційний обстріл села Приколотне Вільхуватської територіальної громади. Там було пошкоджено приватні житлові будинки та будівлі цивільного підприємства.
Внаслідок атаки 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі міста.
Також ми писали, що росіяни протягом години завдали удари по трьох населених пунктах Харківської області.
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