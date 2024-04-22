РФ обстріляла Чугуївський район Харківщини — загинула одна людина

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська в понеділок, 22 квітня, здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Чугуївського району 22 квітня

Так, орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу села Юрченкове Чугуївського району. Сталося пряме влучання в екскаватор — за кермом перебував 34-річний водій, він загинув на місці.

Також о 16:35 росіяни здійснили авіаційний обстріл села Приколотне Вільхуватської територіальної громади. Там було пошкоджено приватні житлові будинки та будівлі цивільного підприємства.

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, вдень 22 квітня у Харкові пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі міста.

Також ми писали, що росіяни протягом години завдали удари по трьох населених пунктах Харківської області.