У Харкові чутно вибухи, — мер
В Харкові увечері в понеділок, 22 квітня, було чутно вибухи. Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.
Вибухи в Харкові увечері 22 квітня
"У місті чути вибухи. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні України.
О 22:24 там попередили області, в яких оголошена повітряна тривога, про загрозу застосування балістичного озброєння.
За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", ворог обстрілює Харків балістикою. Водночас існує загроза повторних пусків.
Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, окрім західних.
Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.
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