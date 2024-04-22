У Харкові чутно вибухи, — мер

Вибух в небі. Ілюстративне фото: vzglyad.kg

В Харкові увечері в понеділок, 22 квітня, було чутно вибухи. Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

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Вибухи в Харкові увечері 22 квітня

"У місті чути вибухи. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Терехова

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні України.

Скриншот допису Повітряних сил

О 22:24 там попередили області, в яких оголошена повітряна тривога, про загрозу застосування балістичного озброєння.

Скриншот допису Повітряних сил

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", ворог обстрілює Харків балістикою. Водночас існує загроза повторних пусків.

Скриншот допису "Николаевский Ванек"

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, окрім західних.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі Харкова.