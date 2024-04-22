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У Харкові чутно вибухи, — мер

22 квітня 2024 22:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові чутно вибухи, — мер
Вибух в небі. Ілюстративне фото: vzglyad.kg
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Харкові увечері в понеділок, 22 квітня, було чутно вибухи. Наразі в місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в Telegram.

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"У місті чути вибухи. Будьте обережні", — йдеться у повідомленні.

вибух Харків 22 квітня
Скриншот допису Терехова

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні України.

Харків вибухи 22 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

О 22:24 там попередили області, в яких оголошена повітряна тривога, про загрозу застосування балістичного озброєння.

вибух Харків 22 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", ворог обстрілює Харків балістикою. Водночас існує загроза повторних пусків.

обстріл Харкова увечер 22 квітня
Скриншот допису "Николаевский Ванек"

Станом на 22:30 повітряна тривога оголошена у всіх областях України, окрім західних.

повітряна тривога в Україні увечері 22 квітня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни здійснили обстріл Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по телевізійній інфраструктурі Харкова.

Харків
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
ракети
війна в Україні

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