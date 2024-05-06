Оккупанты впервые сбросили на Харьковскую область переделанную ФАБ-1500 — погибла женщина

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

Российские оккупанты в понедельник, 6 мая, впервые сбросили на Харьковскую область переделанную авиационную бомбу ФАБ-1500. В результате атаки врага погибла 88-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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Российский обстрел Харьковской области

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Почувствовать и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие — фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", — рассказал Болвинов.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

По его словам, в этом пограничном селе в Купянском районе осталось не больше сотни местных и не было ни одного военного. Авиационную бомбу ФАБ-1500 захватчики оборудовали специальным модулем, чтобы она могла планировать в воздухе после пуска с самолета.

Болвинов отметил, что вооружение такой мощности против украинцев использовали впервые. Оккупанты разрушили селянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело доставали из-под завалов после удара.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: Сергей Болвинов/Facebook

"Несмотря на такую мощную атаку, жители Моначиновки сразу взялись помогать полиции. Каждый в первую очередь думает о том, чтобы помочь ближнему в беде, зафиксировать каждое разрушение и отстроить свои дома снова на своей земле", — добавил Болвинов.

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, 5 мая россияне ударили по центральной части Харькова. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что попадание произошло в Шевченковском районе города. Также захватчики попали в частный дом.

Позже Харьковская областная прокуратура обнародовала видеозапись с коптера. На этом видео с высоты птичьего полета зафиксировано разрушение города после российской атаки.