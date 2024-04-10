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Оккупанты запустили КАБы на Харьковскую область

10 апреля 2024 09:02
обновлено: 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пуски КАБов на Харьковскую область 10 апреля — в области воздушная тревога
Последствия обстрелов Харькова. Архивное фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты утром 10 апреля запустили на Харьковскую область управляемые авиабомбы. В регионе и Харькове объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В Воздушных силах рассказали, что Харьковская область страдает от обстрелов КАБами. 

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Накануне в ведомстве предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

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В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

воздушная тревога в Харькове 10 апреля
Воздушная тревога в Харькове 10 апреля. Фото: скриншот

Какая ситуация в Харькове и области

Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам подверглись 20 населенных пунктов региона. Вследствие вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.

Добавим, 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил восстановление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.

Президент также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин желает захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Харьковская область
обстрелы
война в Украине
авиабомба

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