Пуски КАБов на Харьковскую область 10 апреля — в области воздушная тревога

Оккупанты запустили КАБы на Харьковскую область
Российские оккупанты утром 10 апреля запустили на Харьковскую область управляемые авиабомбы. В регионе и Харькове объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Обстрелы Харьковской области 10 апреля
В Воздушных силах рассказали, что Харьковская область страдает от обстрелов КАБами.
Накануне в ведомстве предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Какая ситуация в Харькове и области
Напомним, российские оккупанты не прекращают терроризировать Харьков и область. За минувшие сутки артиллерийским и минометным ударам подверглись 20 населенных пунктов региона. Вследствие вражеских атак известно о пяти раненых, также есть значительные разрушения инфраструктуры.
Добавим, 9 апреля Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Харьковской области, где принял доклады военных, обсудил восстановление электроэнергии в городе и наградил защитников страны.
Президент также рассказал, что российский диктатор Владимир Путин желает захватить Харьков, но Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.
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