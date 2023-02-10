Россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Харькове

Российские ракеты повредили объект критической инфраструктуры в Харькове

Во время утреннего массированного обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове. Поэтому в городе возможны проблемы с электроэнергией.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Харькова Игорь Терехов.

Удар по Харькову

По словам главы Харьковского горсовета, около 10 утра на территории города было зафиксировано попадание российской ракеты.

Предварительно известно, что удар был нанесен по одному из объектов критической инфраструктуры Харькова.

Последствия "прилета"

О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.

Игорь Терехов отметил, что сегодня в Харькове могут быть перебои с электроснабжением, а также другими коммунальными услугами.

Предыдущие обстрелы Харькова

В ночь с 6 на 7 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по центральной части Харькова.

В городе было зафиксировано шесть "прилетов". Был поражен промышленный объект в Киевском районе Харькова. На месте одного из "прилетов" начался пожар, потушенный подразделениями спасательной службы.

5 февраля российские войска также обстреляли Харьков. Тогда тоже пострадали объекты Киевского района города.

Оккупанты использовали для удара зенитные ракеты С-300.

Напомним, что 8 февраля российские захватчики обстреляли из вертолетов села Гурьев Казачок и Басово Золочевской громады Харьковской области. Минометному обстрелу с территории врага было подвергнуто пограничное село Червоная Заря.

Есть поврежденные дома. Жертв среди гражданского населения не обнаружен.

Добавим, что 7 февраля россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. Одной из пострадавших стала 16-летняя жительница этого населенного пункта.

Фото: Telegram Терехова