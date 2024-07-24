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Оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова — есть пострадавшие

24 июля 2024 17:22
Виктория Козырь - редактор
Взрывы в Харькове 24 июля — оккупанты ударили по центральной части города
Последствия российского обстрела Харькова. Фото архивное: t.me/synegubov
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в среду, 24 июля, снова обстреляли Харьков. Они нанесли удар КАБом по центральной части города.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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"Удар КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки", — сообщил Терехов.

По его словам, есть пострадавшие.

Синегубов отметил, что обстрел произошел в 16:45. Он пишет, что в результате атаки горит здание.

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Посты Синегубова и Терехова. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Харькове раздался днем, 24 июля. Там объявляли воздушную тревогу.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре человека получили ранения.

война Харьков Украина обстрелы Игорь Терехов оккупанты Олег Синегубов

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