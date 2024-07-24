Взрывы в Харькове 24 июля — оккупанты ударили по центральной части города

Оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова — есть пострадавшие
Российские оккупанты в среду, 24 июля, снова обстреляли Харьков. Они нанесли удар КАБом по центральной части города.
Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел Харькова
"Удар КАБом по почти центральной части города. Район частной жилой застройки", — сообщил Терехов.
По его словам, есть пострадавшие.
Синегубов отметил, что обстрел произошел в 16:45. Он пишет, что в результате атаки горит здание.
Напомним, взрыв в Харькове раздался днем, 24 июля. Там объявляли воздушную тревогу.
Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Из-под завалов достали одно тело человека, еще четыре человека получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!