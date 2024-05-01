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Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — погибла женщина

1 мая 2024 17:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — погибла женщина
Последствия обстрела Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в среду, 1 мая, около 12:00 снова обстреляли Харьковскую область. Под вражеским ударом оказалось село Лелюковка, Шевченковской громады, что на Купянщине.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки российских захватчиков погибла 67-летняя женщина.

"К сожалению, 67-летняя жительница, которая получила ранения в результате обстрелов, умерла в больнице", — рассказал Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 1 мая захватчики обстреляли пригород Харькова, применив две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки повреждения получили 13 зданий.

Также оккупанты произвели обстрел поселка городского типа Золочев в Харьковской области. В результате атаки погибли два человека, еще шесть — ранены.

война
смерть
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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