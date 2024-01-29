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У Харкові судитимуть фанатку Путіна за підтримку агресії Росії

29 січня 2024 15:29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Харкові судитимуть фанатку Путіна за підтримку агресії Росії
Прокурори ведуть розслідування. Фото:t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові судитимуть жінку, яка виправдовує збройну агресію Росії та є прихильницею Володимира Путіна. Колаборантці загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, харків'янка, попри особисте спостереження за наслідками так званого "російського світу", висловлювала підтримку діям російських військових в Україні.

Обвинувачена, яка обіймає посаду медсестри у місцевій лікарні, свого часу публікувала в забороненій на території України соцмережі "Однокласники" пости на захист агресора.

Що писала жінка у соцмережах

Вона розмістила фото президента Росії з текстом "Я за борьбу с нацизмом в Украине! Владимир Путин, мы вас не бросим, только вперед!", скриншот із зображенням російського військового та закликом "Поддержим наших", а також фото з російським прапором та коментарем "за путина".

У її повідомленнях російські військові описані як "герои-освободители", що виконують "бравое дело".

Попередньо підсудній загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Харків
Повідомлення Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак до урядових українських сайтів.

Також ми писали, що співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук у Куп'янському районі.

володимир путін
Харків
Харківська область
держзрада
Колаборант
прокурори
війна в Україні
агресивні люди

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