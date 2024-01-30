Организовывала российские праздники — коллаборантке из Харьковщины грозит до 10 лет тюрьмы
Во время оккупации Волчанска Харьковской области местная жительница организовала российские "праздники" с пропагандистскими песнями. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Устраивала российские праздники в Волчанске
По данным следствия, в ходе оккупации женщина добровольно начала сотрудничать с российскими захватчиками.
Так, она заняла должность "начальника отдела культуры, молодежи и спорта" и принимала участие, в частности, в подготовке проектов решений оккупационной военно-гражданской администрации, организовывала работу отдела и утверждала табели учета подчиненных, на основании которых в дальнейшем им начислялась зарплата в российской валюте.
Также женщина организовывала мероприятия, посвященные памятным датам российской истории.
В частности, координировала проведение праздника ко "дню флага России", который работники должны были посещать в обязательном порядке, организовала выступление музыкальных коллективов, исполнявших российские пропагандистские песни.
Коллаборантке заочно сообщили о подозрении и заочно объявили в розыск — ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, что в Харьковской области мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками. Он занимал должность "замглавы" оккупационной администрации. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Также мы писали, что в Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации.
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