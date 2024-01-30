Организовывала российские праздники — коллаборантке из Харьковщины грозит до 10 лет тюрьмы

Российский "праздник" на ВОТ. Иллюстративное фото: росСМИ

Во время оккупации Волчанска Харьковской области местная жительница организовала российские "праздники" с пропагандистскими песнями. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, в ходе оккупации женщина добровольно начала сотрудничать с российскими захватчиками.

Так, она заняла должность "начальника отдела культуры, молодежи и спорта" и принимала участие, в частности, в подготовке проектов решений оккупационной военно-гражданской администрации, организовывала работу отдела и утверждала табели учета подчиненных, на основании которых в дальнейшем им начислялась зарплата в российской валюте.

Коллаборантка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также женщина организовывала мероприятия, посвященные памятным датам российской истории.

В частности, координировала проведение праздника ко "дню флага России", который работники должны были посещать в обязательном порядке, организовала выступление музыкальных коллективов, исполнявших российские пропагандистские песни.

Коллаборантке заочно сообщили о подозрении и заочно объявили в розыск — ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Харьковской области мужчина добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками. Он занимал должность "замглавы" оккупационной администрации. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Также мы писали, что в Купянском районе Харьковской области разоблачили коллаборантку. Она активно сотрудничала с россиянами во время оккупации.