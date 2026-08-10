Освіта під землею: як у школах Харкова діти проводять літо

Діти в класі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Прифронтовий Харків майже щоденно перебуває під ударами ворожих дронів та ракет. Дитяче дозвілля було одним з найбільш наболілих питань, доки не створили новітні підземні школи. І безпека тут понад усе, оскільки всі діти, які ходять до підземної школи, перебувають на рівні кількох метрів під землею.

Це літо для дітей є особливим, оскільки вперше було запущено новий міський проект на базі підземних шкіл — дитячі освітньо-розвивальні центри. Як організовано дозвілля в літніх центрах, які програми підготували для дітей та що думають самі батьки про такі ініціативу дізналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

"Повернути вкрадене дитинство": чому з'явилися літні підземні центри

Зараз тут немає суворих уроків, оцінок чи домашніх завдань. Лише живе спілкування, розвиток та розваги у повній безпеці. Cаме Харків став першим містом, де побудували підземні школи. Сьогодні це вже не просто вимушене рішення, а справжня візитка сучасної освіти. І ось цього літа безпечним класом знайшли нове, не менш важливе призначення.

"У наших дітей намагалися вкрасти дитинство. Ми чудово розуміємо, що якщо ми не будемо такого робити, якщо не будуть діти вчитися в школах, то ми втрачаємо майбутнє покоління дітей. Ми свідомо зробили так, щоб там не було такого справжнього навчання, так як в школі. А під час таких літніх канікул вони мали можливості спілкуватися, гратися, общатися один з одним", — зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

Ігор Терехов про школи. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Коридор школи. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Майстер-класи, дрони та аніматори: як організовано дозвілля для дітей

Кожен день у безпечному центрі проходить для дітей по-особливому. Іноді сюди можуть завітати цікаві гості, аби поділитися своїм досвідом, проводити майстер-класи та навіть дати змогу спробувати керувати справжніми дронами. У літніх центрах для малечі, окрім розвитку та навчання, влаштовують кіноперегляди, веселі руханки та навіть запрошують аніматорів для енергійних розваг, що дуже позитивно впливає на соціалізацію дітей.

"Ми вирішили, що кожного дня буде виявлена певна тематика, якою ми зможемо об'єднати не тільки якийсь тематичний день, а й в цілому дозвілля.Сьогодні тут також виступає творча театральна група для дітей, разом з ними — і руханки, і різне дозвілля", — сказав педагог-організатор ліцею №153 Ігор Половинка.

Ігор Половинка про дозвілля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Карнити на стіні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Літні центри — це не лише про розваги. Навчальний процес тут не зупиняється, але педагоги знайшли особливий підхід — лише корисні знання у грайливій формі.

"В нас дуже багато конкурсів, наприклад, конкурс математики. в якому ми розв'язували задачі на обчислення та логіку. Також була літературна вікторина. Ми тут не йдемо по підручнику. Ми просто інеціумнімо", — розпоів учень Михайло.

Михайло про конкурси. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Надпис на стіні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Безкоштовне харчування: турбота про дітей і спокій для батьків

Важливо зазначити, що як відвідування, так і харчування тут є безоплатним. Серед їжі у дітей є різноманітний вибір. Наприклад, сьогодні за меню — сік, булочка, відбивна, рис та салат. Для багатьох батьків робота таких центрів — це чудова можливість забезпечити дітям дозвілля, а для себе закрити щоденні робочі питання.

"Хочу сказати, що ми довозимо дітей, довозимо дітей до школи, коли це потрібно, так, як, до речі, навчальний процес організований. І в дві зміни діти перебувають там. Хочу сказати, що скористувалися цими центрами 9 000 дітей. Перша зміна була до 12-го фірми, інша зміна розпочалася з 15-го і продовжився до 26-го вечірнього. І зараз 9 000 дітей вони були, перебували там і своє дозвілля організовано у них було там", — додав мер Харкова Терехов.

Їдальня в школі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Фрукти на столі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Живе спілкування з однолітками — це дуже важливо на зараз, бо вони взагалі-то не бачаться, а тут вони багато-багато часу проводять поряд, багато дітей і діти відвлекаются від повсякденності, яка на зараз, на жаль, є", — поділилася мама Юлія.

Юлія про користь шкіл. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Їжа для учнів. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Повна безбар'єрність: інклюзивний простір для кожного

У навчальних центрах не залишається без уваги і питання інклюзії. Для дітей з особливими потребами тут створили простір без жодних обмежень. Крім того, класи маркують шрифтом Брайля, аби кожна дитина Україна, незалежно від фізичних можливостей, почувалася тут самостійною та впевненою. У деяких — облаштували спеціальні ліфти, а вбиральні повністю адаптовані під потреби дітей з інвалідністю. Навчання зробили не просто безпечним, а ще й по-справжньому безбар'єрним.

"У нас сформовано 15 класів, в яких розподілені це діти. Коли наступила літня навчальна практика, то до цього доєдналися і діти з особливими потребами. Не всі, звичайно, але ті, батьки яких хотіли, щоб діти продовжили цю соціалізацію і продовжили спілкування", — наголосила директорка ліцею №153 Лариса Жолновач.

Лариса Жолновач про кількість класів. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Цей навчальний рік у нас навчалися 184 діти з інвалідністю. Я дуже хочу, щоб ми ставились до цих дітей, як до власних. Завжди, коли я спілкуюсь з нашими вчителями, то акцентую увагу на тому, що до всіх потрібно ставитись чутливіше, ніж до війни", — зазначив мер Харкова Терехов.

Туалет в школі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Підйомник для дітей. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Унікальний дизайн та концепція кожного навчального кабінету

Загалом у місті відкрили вже дев'ять підземних шкіл, але кожен простір унікальний за своїм дизайном та концепцією. В одній школі стіни прикрасили яскравими малюнками та муралами, а в іншій, наприклад, зробили акцент на інтерактивності. Наприклад, у ліцеї №144 кожен навчальний кабінет тут має дві назви, які обирали шляхом голосування серед учнів, батьків та вчителів.

"Зараз ми з вами біля кабінету географії і бачимо назву — 50-та паралель. Ми всі знаємо, що наше місто Харків — це єдине місто в Україні, яке майже все розташовано на 50-й широті. І взагалі, коли ви пройдете по всій нашій школі, ви побачите, що окрім традиційної назви, є дуже цікаві додаткові назви наших кабінетів", — пояснила директорка ліцею №144 Ольга Задорожна.

Директорка ліцею №144 Ольга Задорожна. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

І попри складну безпекову ситуацію, тут знову лунає гучний дитячий галас. Замість того, щоб проводити літо за екранами гаджетів вдома, малеча обирає рух, спілкування та купу розваг. Сучасні підземні школи стали чимось значно більшим, ніж просто класами в укритті. Сьогодні це безпечні хаби і для безкоштовного літнього дозвілля.

Табличка на стіні. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Учні в класі. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Нагадаємо, нещодавно Терехов заявляв, що Харків став одним із перших міст, де запровадили такий формат навчання. Окрім спеціально збудованих підземних шкіл, у місті також продовжують працювати метро-школи, які користуються великою популярністю серед учнів та їхніх батьків.

Раніше нардеп Валерій Гнатенко наголосив на тому, що Харків продовжує ефективно функціонувати завдяки облаштуванню захищених підземних приміщень для шкіл, дитячих садків, центрів надання адміністративних послуг та інших важливих об'єктів. Саме цей досвід варто масштабувати на всі прифронтові громади.