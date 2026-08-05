Ціни на овочі в Харкові у серпні 2026: що подешевшало

Овочі на прилавку. Фото: Харківська міська рада

У Харкові з кінця червня знизилися ціни на низку сезонних овочів. Найбільше подешевшали помідори, огірки та картопля. Водночас асортимент на міських ринках продовжує розширюватися. Проте порівняно із серпнем минулого року більшість овочів усе ще коштує дорожче.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Що подешевшало

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, з кінця червня огірки та картопля стали дешевшими приблизно на 40%. Ціна помідорів знизилася на 50%. Також впала ціна на капусту — на 7%, а на кабачки — на 16%.

Нині кілограм картоплі у Харкові в середньому коштує 20–35 гривень. Капусту продають по 25–35 гривень за кілограм, огірки — по 25–40 гривень. Червоні помідори можна придбати за 40–70 гривень за кілограм. Кабачки коштують у середньому 20–30 гривень.

Більше сезонних овочів

На міських ринках уже з'являються й інші овочі нового врожаю. Зокрема, молоду моркву продають по 25–40 гривень за кілограм, буряк — по 20–40 гривень. Ріпчаста цибуля коштує 30–40 гривень за кілограм, а перець — 35–70 гривень. Водночас у річному порівнянні овочі залишаються дорожчими. У серпні 2026 року їхня середня ціна на 8–16% вища, ніж у серпні 2025-го. Винятком стала ріпчаста цибуля. За рік вона подорожчала приблизно на 30%.

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Урожай зріс

Попри складні умови, врожайність пшениці на Харківщині цього року приблизно на 40% вища, ніж торік. Водночас жнива проходять під постійною загрозою російських атак, через що аграрії змушені переривати роботу в полях. Затяжні дощі під час достигання зерна також затримали збирання та вплинули на його якість. Фермер Іван Биков зазначає, що через надлишок вологи пшениця втрачає класність. Крім того, польові роботи доводиться зупиняти через загрозу ударів FPV-дронів.

Поля під загрозою

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, близько 7,5% сільськогосподарських земель області зараз неможливо використовувати через безпекову ситуацію та загрозу атак FPV-дронів. Російські обстріли й пожежі вже знищили близько 80 гектарів посівів на Куп’янському та Ізюмському напрямках.

Попри погіршення ситуації на сході та півночі області, загальна площа посівів цього року не скоротилася. Водночас є поля, які через бойові дії неможливо ні засіяти, ні зібрати. За словами представників обласної влади, російські FPV-дрони дедалі частіше цілеспрямовано атакують сільськогосподарську техніку та працівників. Через це проведення польових робіт стає дедалі небезпечнішим.

Зерно дешевшає

Ще однією проблемою для аграріїв стали низькі ціни на зерно. В обласному департаменті агропромислового розвитку очікують, що з активізацією жнив ринок пожвавиться. Фермери водночас говорять про значне падіння експортних цін. На це вплинули пошкодження портової інфраструктури та подорожчання логістики. Зберігати зерно поблизу лінії фронту також небезпечно через ризик російських обстрілів.

Проблеми з експортом

Представники аграрного бізнесу зазначають, що останні російські атаки на українські морські порти фактично зупинили закупівлю зерна в портах Великої Одеси. Судновласники побоюються заходити до українських гаваней через загрозу нових ударів.

Для Харківщини, яка значною мірою залежить від залізничних перевезень, ситуацію може додатково ускладнити очікуване підвищення тарифів на транспортування зерна. У результаті виробники стикаються одночасно з проблемами безпеки, якості врожаю, його зберігання та збуту.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 1 серпня 2026 року для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Безкоштовним залишиться і проїзд у міському комунальному транспорті. Водночас деякі споживачі можуть зменшити витрати на електроенергію завдяки пільговому тарифу та двозонному лічильнику.

Також Новини.LIVE писали, що держава має негайно змінити підходи до регулювання цін і запровадити європейські стандарти податкової політики. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст і громад та мер Харкова Ігор Терехов.