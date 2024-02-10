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Пылают дома, хозяйственные постройки и гаражи — последствия обстрела Харьковщины

10 февраля 2024 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пылают дома, хозяйственные постройки и гаражи — последствия обстрела Харьковщины
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко заявил, что есть повреждения в результате российских обстрелов по центру Большого Бурлука Харьковской области в пятницу, 9 февраля. Пострадали больница и ресторан.

Об этом сообщает Суспільне

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Терещенко отметил, что попадание в центр Большого Бурлука произошло около 22:00.

"Больница и ресторан получили повреждения в результате удара РФ по центру Большого Бурлука на Харьковщине", — говорится в материале.

В настоящее время уточняют информацию о том, есть ли пострадавшие.

Корреспонденты Суспільного уточнили, что из-за атаки РФ в Немышлянском районе Харькова разгорелся пожар в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.

"По меньшей мере, семь частных домов, хозяйственных сооружений и гаражей пылают на одной из улиц в Немышлянском районе Харькова в результате российских ударов", — пишут журналисты.

Российские обстрелы Харьковской области

Напомним, что Россия атаковала беспилотниками Харьков и Большой Бурлук в пятницу, 9 февраля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания.

Также мы сообщали, что россияне в ночь на 9 февраля обстреляли гражданскую инфраструктуру Змиевской общины Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Добавим, что российские захватчики совершили артобстрел Купянского общества Харьковской области 6 февраля. Повреждена гражданская инфраструктура и ранена женщина.

Харьков
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