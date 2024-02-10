Пылают дома, хозяйственные постройки и гаражи — последствия обстрела Харьковщины
Глава Великобурлукской поселковой военной администрации Виктор Терещенко заявил, что есть повреждения в результате российских обстрелов по центру Большого Бурлука Харьковской области в пятницу, 9 февраля. Пострадали больница и ресторан.
Об этом сообщает Суспільне.
Последствия обстрела Харьковской области 9 февраля
Терещенко отметил, что попадание в центр Большого Бурлука произошло около 22:00.
"Больница и ресторан получили повреждения в результате удара РФ по центру Большого Бурлука на Харьковщине", — говорится в материале.
В настоящее время уточняют информацию о том, есть ли пострадавшие.
Корреспонденты Суспільного уточнили, что из-за атаки РФ в Немышлянском районе Харькова разгорелся пожар в частных домах, хозяйственных постройках и гаражах.
"По меньшей мере, семь частных домов, хозяйственных сооружений и гаражей пылают на одной из улиц в Немышлянском районе Харькова в результате российских ударов", — пишут журналисты.
Российские обстрелы Харьковской области
Напомним, что Россия атаковала беспилотниками Харьков и Большой Бурлук в пятницу, 9 февраля. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о местах попадания.
Также мы сообщали, что россияне в ночь на 9 февраля обстреляли гражданскую инфраструктуру Змиевской общины Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.
Добавим, что российские захватчики совершили артобстрел Купянского общества Харьковской области 6 февраля. Повреждена гражданская инфраструктура и ранена женщина.
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