Парк больше не имени Горького: в Харькове переименовали улицы и предприятия

Дети отдыхают в парке Харькова. Фото: пресс-служба КП "Центральный парк культуры и отдыха"

Сегодня во время внеочередной сессии Харьковского городского совета были приняты решения о переименовании ряда объектов топонимики. В частности, были убраны российские названия и увековечены имя погибших защитников Украины.

Об этом сообщают в Харьковском городском совете.

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Да, ул. Плехановскую назвали в честь Героя Украины Георгия Тарасенко, ул. Державинскую — в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (исковой — "Да Винчи"), ул. Броненосца "Потемкин" — в честь нацгвардейца Олега Общественного, а безымянный сквер на ул. Конторской, напротив дома №5, — в честь боевого медика Владиславы Черных.

"Эти герои погибли за всех нас. За свободу Харькова. За независимость Украины. И они достойны того, чтобы быть увековеченными в памяти людей навсегда", — отметил в своем телеграмм-канале городской голова Игорь Терехов.

Также мэр сообщил, что харьковчанам, имеющим жилье на улицах с новыми названиями, менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость не нужно.

Кроме того, депутаты приняли решение о переименовании сквера "Дружба", который находится на перекрестке ул. Мефодиевской и пр. Героев Харькова, на Сквер тепловиков.

Новые названия получили и два коммунальных предприятия. Депутаты горсовета поддержали переименование КП "Харьковские известия" и КП "Центральный парк культуры и отдыха имени Горького" . Теперь эти коммунальные предприятия будут называться соответственно КП "Инфосити" и КП "Центральный парк культуры и отдыха".

Напомним, что до этого Харьковский горсовет призвал людей присоединиться к обсуждению переименования улиц. В частности, это касалось топонимов, связанных с РФ.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области снесли советский памятник с помощью трактора.