Перевищив швидкість: у Харкові судитимуть водія за смертельну ДТП

Місце смертельної аварії у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У Харкові до суду передали справу 38-річного водія Audi A4, якого обвинувачують у смертельній ДТП. За даними слідства, він їхав центральним проспектом зі швидкістю понад 150 км/год і збив двох пішоходів.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Аварія у Харкові

Аварія сталася ввечері 20 травня на одному з центральних проспектів Харкова. За версією слідства, водій Audi A4 значно перевищив дозволену швидкість і рухався зі швидкістю понад 150 км/год. Під час руху автомобіль збив двох пішоходів. 18-річний хлопець загинув на місці. 17-річна дівчина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Пошкоджена автівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Після ДТП водія затримали та повідомили йому про підозру. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Яке покарання за смертельну ДТП

Пізніше прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив обвинувальний акт і направив його до Немишлянського районного суду Харкова. Чоловіка обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тяжкі травми іншої потерпілої. Йому інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. За даними прокуратури, обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Харківській області сталося серйозне ДТП з перекиданням мікроавтобуса, у якому перебували школярі. Під час поїздки на екскурсію водій не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок аварії кілька дітей та вчителів отримали травми різного ступеня тяжкості, через що їх довелося терміново госпіталізувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові суддя за кермом автомобіля наїхала на двох пішоходів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжкі травми отримали неповнолітні дівчата.