Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Ігор Терехов відзначає п’ять років на посаді міського голови Харкова, більша частина яких минула під час повномасштабної війни. Попри постійні російські обстріли та близькість до фронту, місто продовжує жити, розвиватися й забезпечувати жителів необхідними комунальними послугами. Місцеві розповіли, як Харків пристосувався до воєнних умов і що цінують у роботі міської влади.

Про це йдеться в матеріалі спеціальної кореспондентки Новини.LIVE Вероніки Марченко.

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Як Харків живе під час повномасштабної війни

За словами місцевих жителів, місто навчилося функціонувати в умовах постійної небезпеки та відновлюватися значно швидше, ніж російські війська встигають завдавати нових руйнувань. Попри спроби ворога залишити людей без комунальних благ, Харків продовжує забезпечувати потреби містян.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи відзначають збереження безплатного громадського транспорту, оперативне будівництво підземних шкіл та забезпечення теплом попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Одна з переселенок, яка 17 років прожила в Києві, а тепер третій рік мешкає в Харкові, поділилася враженнями від життя в обох містах. За її словами, найбільше її вразила різниця в чистоті вулиць. Жінка розповіла, що після переїзду до Харкова особливо цінує охайність міста та щоразу отримує задоволення від повернення до нього:

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"Я 17 років прожила в Києві й третій рік живу в Харкові. Це небо та земля. По-перше, чистота: я коли приїхала в Київ на початку, то була просто шокована. Це бруд, сміття, ну просто жах. І кожного разу, коли я приїздила в Харків, я просто насолоджувалась".

Чим Харків вирізняється на тлі інших міст

Багато українців, які переїхали до Харкова, порівнюють його з більш тиловими мегаполісами. За їхніми словами, у місті завжди є опалення, а вулиці залишаються чистими.

Попри прифронтове розташування, постійні обстріли та спроби Росії позбавити містян звичних комунальних послуг, Харків продовжує підтримувати належні умови життя. Під керівництвом Ігоря Терехова місто демонструє здатність розвиватися й забезпечувати потреби жителів навіть під час повномасштабної війни.

Що відомо про мерство Ігоря Терехова

Ігор Терехов став міським головою Харкова 11 листопада 2021 року, коли склав присягу на позачерговій сесії міської ради. На виборах мера, які відбулися 31 жовтня того року, він набрав 50,66% голосів — за нього проголосували 146 240 виборців. До обрання очільником міста Терехов працював секретарем Харківської міської ради, а з вересня 2015 року до грудня 2020-го був першим заступником міського голови.

Після початку повномасштабного вторгнення серед рішень міської влади було запровадження безплатного проїзду в громадському транспорті. Про це Терехов повідомив 24 лютого 2022 року. Ще одним напрямом роботи стало створення умов для очного навчання дітей під час постійної загрози обстрілів: у травні 2024 року в Харкові розпочалися заняття в першій підземній школі.

Новини.LIVE інформували, що Ігор Терехов ініціював створення програми підтримки аптек у прифронтових громадах, щоб забезпечити жителів доступом до необхідних медикаментів. Для цього Асоціація прифронтових міст та громад і Асоціація фармацевтів України підписали меморандум про співпрацю. Серед пропозицій — зниження ПДВ на ліки з 7% до 5% та підготовка законодавчих ініціатив і державної програми підтримки фармацевтичної галузі.

Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов закликав переглянути стандарти будівництва в Україні, щоб під час відбудови враховувати воєнні загрози. Він наголосив, що нові об’єкти мають бути захищеними та автономними, зокрема забезпеченими теплом, водою й електроенергією. Харків готовий стати майданчиком для впровадження таких рішень, які надалі можна буде поширити на інші міста України.