Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Игорь Терехов отмечает пять лет на посту мэра Харькова, большая часть которых пришлась на период полномасштабной войны. Несмотря на постоянные российские обстрелы и близость к фронту, город продолжает жить, развиваться и обеспечивать жителей необходимыми коммунальными услугами. Местные жители рассказали, как Харьков приспособился к военным условиям и что они ценят в работе городских властей.

Об этом говорится в материале специальной корреспондентки Новини.LIVE Вероники Марченко.

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Как Харьков живет в условиях полномасштабной войны

По словам местных жителей, город научился функционировать в условиях постоянной опасности и восстанавливаться значительно быстрее, чем российские войска успевают наносить новые разрушения. Несмотря на попытки врага лишить людей коммунальных благ, Харьков продолжает обеспечивать потребности горожан.

В частности, внутренне перемещенные лица отмечают сохранение бесплатного общественного транспорта, оперативное строительство подземных школ и обеспечение теплом, несмотря на российские атаки на энергетическую инфраструктуру.

Одна из переселенцев, прожившая 17 лет в Киеве, а теперь уже третий год живущая в Харькове, поделилась впечатлениями о жизни в обоих городах. По её словам, больше всего её поразила разница в чистоте улиц. Женщина рассказала, что после переезда в Харьков особенно ценит опрятность города и каждый раз получает удовольствие от возвращения в него:

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"Я 17 лет прожила в Киеве и третий год живу в Харькове. Это небо и земля. Во-первых, чистота: когда я впервые приехала в Киев, то была просто в шоке. Это грязь, мусор, ну просто ужас. И каждый раз, когда я приезжала в Харьков, я просто наслаждалась".

Чем Харьков выделяется на фоне других городов

Многие украинцы, переехавшие в Харьков, сравнивают его с более удаленными от фронта мегаполисами. По их словам, в городе всегда есть отопление, а улицы остаются чистыми.

Несмотря на прифронтовое расположение, постоянные обстрелы и попытки России лишить горожан привычных коммунальных услуг, Харьков продолжает поддерживать достойные условия жизни. Под руководством Игоря Терехова город демонстрирует способность развиваться и обеспечивать потребности жителей даже во время полномасштабной войны.

Что известно о мэрстве Игоря Терехова

Игорь Терехов стал мэром Харькова 11 ноября 2021 года, когда принес присягу на внеочередной сессии городского совета. На выборах мэра, состоявшихся 31 октября того же года, он набрал 50,66 % голосов — за него проголосовали 146 240 избирателей. До избрания главой города Терехов работал секретарем Харьковского городского совета, а с сентября 2015 года по декабрь 2020-го был первым заместителем мэра.

После начала полномасштабного вторжения одним из решений городских властей стало введение бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом Терехов сообщил 24 февраля 2022 года. Еще одним направлением работы стало создание условий для очного обучения детей в условиях постоянной угрозы обстрелов: в мае 2024 года в Харькове начались занятия в первой подземной школе.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов инициировал создание программы поддержки аптек в прифронтовых общинах, чтобы обеспечить жителей доступом к необходимым лекарствам. Для этого Ассоциация прифронтовых городов и общин и Ассоциация фармацевтов Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Среди предложений — снижение НДС на лекарства с 7% до 5% и подготовка законодательных инициатив и государственной программы поддержки фармацевтической отрасли.

Новини.LIVE писали, что Игорь Терехов призвал пересмотреть стандарты строительства в Украине, чтобы при восстановлении учитывать военные угрозы. Он подчеркнул, что новые объекты должны быть защищенными и автономными, в частности обеспеченными теплом, водой и электроэнергией. Харьков готов стать площадкой для внедрения таких решений, которые в дальнейшем можно будет распространить на другие города Украины.