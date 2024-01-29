Во время оккупации Балаклеи распространяла ИПСО — правоохранители объявили подозрение медийщице

Город Балаклея. Фото: graty.me

Во время оккупации Балаклеи в Харьковской области "медийщица" распространяла российскую ИПСО. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Во время оккупации Харьковщины распространяла пропаганду

По данным следствия, женщина добровольно и сознательно сотрудничала с врагом — в июне 2022 года она заняла должность "заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района".

"Ее основная задача заключалась в организации распространения российской пропаганды на захваченных территориях Харьковщины", — говорится в сообщении.

Колаборантка из Балаклеи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Так, в первую очередь, она контролировала работу пророссийского Телеграм-канала "Балаклейский ТелеграфЪ" и готовила публикации с кремлевскими нарративами для распространения пропаганды среди украинских граждан.

Правоохранители заочно сообщили ей о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Известно, что в настоящее время женщина скрывается на территории РФ, ее планируют объявить в розыск.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Украине судили российских информаторов, корректировавших обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. За деятельность в пользу врага они получили 8 и 10 лет заключения.

Также мы писали, что стражи порядка задержали харьковчанина, который корректировал российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.