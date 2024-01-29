Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Во время оккупации Балаклеи распространяла ИПСО — правоохранители объявили подозрение медийщице arrow

Во время оккупации Балаклеи распространяла ИПСО — правоохранители объявили подозрение медийщице

29 января 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время оккупации Балаклеи распространяла ИПСО — правоохранители объявили подозрение медийщице
Город Балаклея. Фото: graty.me
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время оккупации Балаклеи в Харьковской области "медийщица" распространяла российскую ИПСО. Ей сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Во время оккупации Харьковщины распространяла пропаганду

По данным следствия, женщина добровольно и сознательно сотрудничала с врагом — в июне 2022 года она заняла должность "заведующей сектором внутренней политики ВГА Изюмского района".

"Ее основная задача заключалась в организации распространения российской пропаганды на захваченных территориях Харьковщины", — говорится в сообщении.

null
Колаборантка из Балаклеи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Так, в первую очередь, она контролировала работу пророссийского Телеграм-канала "Балаклейский ТелеграфЪ" и готовила публикации с кремлевскими нарративами для распространения пропаганды среди украинских граждан.

Правоохранители заочно сообщили ей о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Известно, что в настоящее время женщина скрывается на территории РФ, ее планируют объявить в розыск.

null
Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, что в Украине судили российских информаторов, корректировавших обстрелы электроподстанций в Харькове и Славянске. За деятельность в пользу врага они получили 8 и 10 лет заключения.

Также мы писали, что стражи порядка задержали харьковчанина, который корректировал российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.

Харьковская область
оккупанты
пропаганда
Коллаборант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме