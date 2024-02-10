Наймолодшому 10 місяців — поліція Харкова розповіла подробиці загибелі цілої родини

Співробітники ДСНС ведуть пошукові роботи. Фото: Сергій Болвінов

Після жорсткого обстрілу Харкова співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили в завалах останки сімох людей. Ціла родина згоріла живцем, а наймолодшому загиблому було 10 місяців.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов у суботу, 10 лютого.

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Під час повітряної тривоги сім'я з дітьми зазвичай ховалася в підвалі. Однак цього разу вогонь раптово охопив подвір'я. У спробах знайти укриття вони зіткнулися з пожежею біля свого будинку, де вже горіли автомобілі та паливо. Усіх сімох охопив вогняний капкан.

"Старшому Льоші було сім років, середньому Михайлу — чотири роки, найменший — Павло, йому було десять місяців", — повідомив Болвінов.

Виявлені рештки людей. Фото: Сергій Болвінов

Також він розповів, що двоє старших і молодший сини знаходилися поряд з матір'ю, тоді як Михайло, середній син, слідував за батьком. Передбачається, що батько знепритомнів насамперед, а маленький Михайло сховався в кутку на кухні, де його згодом знайшли. Мати з двома дітьми, що залишилися, намагалася сховатися у ванній кімнаті, міцно обіймаючи їх.

"Всі вони дуже обгоріли і для остаточних висновків знадобиться ДНК — експертиза", — додав начальник поліції.

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції в Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м. А голова Харківської ОВ Олег Синегубов розповів про місця влучення після обстрілу.

Прокуратура повідомила, що рятувальники виявили тіло загиблого під час пожежі. Але незабаром кількість жертв різко зросла. Серед загиблих є діти.

Незабаром мер Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їхні будинки.

А ось Національна поліція показала кадри перших хвилин після вибухів.