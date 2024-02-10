Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Во время российского обстрела Харькова трагически погибла прокурор Волчанского отдела arrow

Во время российского обстрела Харькова трагически погибла прокурор Волчанского отдела

10 февраля 2024 18:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во время российского обстрела Харькова трагически погибла прокурор Волчанского отдела
Прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина. Фото: Харьковская областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили очередной массированный обстрел Харькова в субботу, 10 февраля. В результате атаки погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Трагическая гибель Харьковского прокурора в результате атаки РФ

В результате российского удара по Харькову, к сожалению, погибла сотрудник прокуратуры 35-летняя Ольга Путятина и ее семья.

По данным ведомства, у женщины было трое детей и мужчина. Они все трагически погибли. Старшему сыну Алексею было 7 лет, среднему Михаилу — почти 4. Самый маленький — Павел, ему было всего 10 месяцев.

Причиной смерти стал пожар, возникший в результате обстрела РФ.

"Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В настоящее время находилась в декретном отпуске", — говорится в сообщении.

Семья Путятиных, погибших во время атаки РФ
Семья Путятиных, погибших во время атаки РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста прокуратуры

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал циничное убийство семьи в Харькове. Ермак стремится к тому, чтобы каждый житель ЕС или США вообразили, что эти люди просто жили своей жизнью.

Всего в результате удара по Харькову количество пострадавших составляет уже 57 человек, а погибли по меньшей мере семь человек.

война
смерть
Харьков
Украина
обстрелы
прокуроры
атака
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме