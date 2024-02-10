Во время российского обстрела Харькова трагически погибла прокурор Волчанского отдела

Прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне совершили очередной массированный обстрел Харькова в субботу, 10 февраля. В результате атаки погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в субботу, 10 февраля.

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В результате российского удара по Харькову, к сожалению, погибла сотрудник прокуратуры 35-летняя Ольга Путятина и ее семья.

По данным ведомства, у женщины было трое детей и мужчина. Они все трагически погибли. Старшему сыну Алексею было 7 лет, среднему Михаилу — почти 4. Самый маленький — Павел, ему было всего 10 месяцев.

Причиной смерти стал пожар, возникший в результате обстрела РФ.

"Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В настоящее время находилась в декретном отпуске", — говорится в сообщении.

Семья Путятиных, погибших во время атаки РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал циничное убийство семьи в Харькове. Ермак стремится к тому, чтобы каждый житель ЕС или США вообразили, что эти люди просто жили своей жизнью.

Всего в результате удара по Харькову количество пострадавших составляет уже 57 человек, а погибли по меньшей мере семь человек.