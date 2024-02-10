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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів на Харків зросла

10 лютого 2024 14:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів на Харків зросла
Наслідки нічної атаки дронів на Харків. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів зросла до 57 осіб. Ці люди залишилися без нічого, оскільки Росія знищила їх домівки.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Пост Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Внаслідок ворожої атаки постраждали 57 осіб

"Ці люди — жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей", — зазначив голова. 

У міській школі № 21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги, щоб надати постраждалим усе необхідне.

Основною є потреба у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни.

Атака дронів на Харків

Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову сталися пожежі у 15 житлових будинках. Причиною займань став витік пально-мастильних матеріалів через влучання безпілотника.

Також ми писали, що рятувальники знаходять тіла загиблих внаслідок нічної атаки по Харкову. Зокрема, виявлено останки трьох дітей.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських дронів по Харкову в приватному будинку загинула ціла сім'я. Рятувальники шукали тіло однієї дитини, однак ідентифікувати на місці його неможливо.

війна
Харків
Україна
обстріли
дрони
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