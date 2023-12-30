Во время российской атаки пострадали три медицинских учреждения Харькова
В результате российских обстрелов Харькова сегодня, 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
В Харькове в результате обстрела пострадали три больницы
Как отмечают в Минздраве, здания трех медицинских учреждений Харькова получили повреждения из-за обстрела, который оккупанты совершили сегодня вечером. По предварительной информации, никто из находившихся в момент атаки в больницах пациентов и медицинского персонала не пострадал.
"В целом в результате атаки пострадали по меньшей мере девять человек, все они госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", — добавили в Минздраве.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал новые подробности обстрелов Харькова. Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру города, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом.
Добавим, очевидцы распространили видео и фото с места событий. На кадрах отчетливо видно и слышно, как дом, куда попала ракета, буквально осыпается от повреждений.
Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что погибших в результате атаки нет, однако есть пострадавшие, количество которых резко возросло.
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