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Во время российской атаки пострадали три медицинских учреждения Харькова

30 декабря 2023 22:47
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во время российской атаки пострадали три медицинских учреждения Харькова
Разрушения в больнице Харькова. Фото: МОЗ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В результате российских обстрелов Харькова сегодня, 30 декабря, повреждения получила медицинская инфраструктура. Речь идет о зданиях трех больниц города.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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В Харькове в результате обстрела пострадали три больницы

Как отмечают в Минздраве, здания трех медицинских учреждений Харькова получили повреждения из-за обстрела, который оккупанты совершили сегодня вечером. По предварительной информации, никто из находившихся в момент атаки в больницах пациентов и медицинского персонала не пострадал.

"В целом в результате атаки пострадали по меньшей мере девять человек, все они госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", — добавили в Минздраве.

Разрушение в больнице в результате обстрела Харькова
Разрушения в больнице в результате обстрела Харькова. Фото: МОЗ
Разрушение в больнице в результате обстрела Харькова
Разрушения в больнице в результате обстрела Харькова. Фото: МОЗ
Разрушение в больнице в результате обстрела Харькова
Разрушения в больнице в результате обстрела Харькова. Фото: МОЗ
Разрушение в больнице в результате обстрела Харькова
Разрушения в больнице в результате обстрела Харькова. Фото: МОЗ
Разрушение в больнице в результате обстрела Харькова
Разрушения в больнице в результате обстрела Харькова. Фото: МОЗ
Скриншот сообщения Минздрава
Скриншот поста МОЗ

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал новые подробности обстрелов Харькова. Россияне осуществили мощную атаку ракетами по центру города, в том числе повреждения получила гостиница и многоквартирный жилой дом.

Добавим, очевидцы распространили видео и фото с места событий. На кадрах отчетливо видно и слышно, как дом, куда попала ракета, буквально осыпается от повреждений.

Также мы писали, что глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что погибших в результате атаки нет, однако есть пострадавшие, количество которых резко возросло.

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