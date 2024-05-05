Під час візиту на Харківщину посол Німеччини анонсував передачу нових систем ППО

Посол Німеччини Мартін Єґер на Харківщині. Фото: Мінінфраструктури

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков разом з Послом Німеччини в Україні Мартіном Єґером у неділю, 5 травня, відвідали Харківську область. Під час візиту вони обговорили, зокрема, посилення підтримки засобами ППО.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

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"Харків — залізобетон. Це реальність міста, яке кожен день піддається російськими обстрілами. Сирени, звуки вибухів, руйнування, загроза блекаутів — важливо, аби міжнародні партнери на власні очі бачили, як живуть мільйони українців у своїх містах", — зауважили в міністерстві.

Під час візиту Кубракова та Єґеря на Харківщину відбулася зустріч з головою ОВА Олегом Синєгубовим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Мартін Єґер на Харківщині. Фото: Мінінфраструктури

Там вони обговорили посилення підтримки засобами ППО, підготовку до опалювального сезону та допомогу у відновленні України, зокрема, Харківської області. А посол Німеччини анонсував передачу додаткових систем Patriot, IRIS-T та Skynex.

Мартін Єґер на Харківщині. Фото: Мінінфраструктури

Натомість Кубраков зазначив, що наша стратегія зараз полягає у максимальній децентралізації енергосистеми — мобільні котельні, когенераційні установки та газові турбіни.

Мартін Єґер на Харківщині. Фото: Мінінфраструктури

Тому Україна очікує від партнерів швидких рішень у цьому напрямку та зі свого боку готує відповідні рішення уряду.

Він додав, що Німеччина також допомагає Харкову у відновленні освітньої інфраструктури: за підтримки уряду ФРН буде відновлено університет імені Каразіна, який був пошкоджений 2 січня.

Мартін Єґер на Харківщині. Фото: Мінінфраструктури

Скриншот допису Мініфраструктури

Нагадаємо, вночі внаслідок влучання "шахеда" у приватний сектор Основ'янського району Харкова загорілися щонайменше три приватні житлові будинки. Попередньо, ніхто з жителів міста не постраждав.

Також ми писали, що вчора російські окупанти скинули авіаційну бомбу на Харків. Відомо про шестеро постраждалих через атаку.