У Харкові вчергове чути вибухи

Ракета в небі. Ілюстроване фото: Reuters

У Харкові вдруге за ніч в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Повідомляється, що вибухи у передмісті Харкова.

Скриншот допису Новини.LIVE

На 23:20 повітряну тривогу оголошено в 9 областях України — Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо до цього у Харкові сьогодні вже двічі лунали вибухи.

Після одного з обстрілів почалась пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро людей травмовано.