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У Харкові вчергове чути вибухи

4 травня 2024 23:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові вчергове чути вибухи
Ракета в небі. Ілюстроване фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові вдруге за ніч в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу. 

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Повідомляється, що вибухи у передмісті Харкова. 

У Харкові вчергове чути вибухи - фото 1
Скриншот допису Новини.LIVE

На 23:20 повітряну тривогу оголошено в 9 областях України — Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.

У Харкові вчергове чути вибухи - фото 2
Скриншот карти повітряних тривог

Нагадаємо до цього у Харкові сьогодні вже двічі лунали вибухи.

Після одного з обстрілів почалась пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро людей травмовано. 

Харків
вибух
обстріли
ракета
повітряна тривога

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