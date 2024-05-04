У Харкові вчергове чути вибухи
4 травня 2024 23:20
Ракета в небі. Ілюстроване фото: Reuters
У Харкові вдруге за ніч в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
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Повідомляється, що вибухи у передмісті Харкова.
На 23:20 повітряну тривогу оголошено в 9 областях України — Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській областях та Криму.
Нагадаємо до цього у Харкові сьогодні вже двічі лунали вибухи.
Після одного з обстрілів почалась пожежа на цивільному підприємстві. Шестеро людей травмовано.
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