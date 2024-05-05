Во время визита на Харьковщину посол Германии анонсировал передачу новых систем ПВО

Посол Германии Мартин Егер в Харьковской области. Фото: Мининфраструктуры

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков вместе с Послом Германии в Украине Мартином Егером в воскресенье, 5 мая, посетили Харьковскую область. В ходе визита они обсудили, в частности, усиление поддержки средствами ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

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"Харьков — железобетон. Это реальность города, который каждый день подвергается российским обстрелам. Сирены, звуки взрывов, разрушение, угроза блэкаутов — важно, чтобы международные партнеры своими глазами видели, как живут миллионы украинцев в своих городах", — отметили в министерстве.

Во время визита Кубракова и Егеря в Харьковскую область состоялась встреча с главой ОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Там они обсудили усиление поддержки средствами ПВО, подготовку к отопительному сезону и помощь в восстановлении Украины, в частности Харьковской области. А посол Германии анонсировал передачу дополнительных систем Patriot, IRIS-T и Skynex.

Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Кубраков отметил, что наша стратегия сейчас заключается в максимальной децентрализации энергосистемы — мобильные котельные, когенерационные установки и газовые турбины.

Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Поэтому Украина ожидает от партнеров скорых решений в этом направлении и со своей стороны готовит соответствующие решения правительства.

Он добавил, что Германия также помогает Харькову в восстановлении образовательной инфраструктуры: при поддержке правительства ФРГ будет восстановлен университет имени Каразина, который был поврежден 2 января.

Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Скриншот сообщения Минифраструктуры

Напомним, ночью в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома. Предварительно никто из жителей города не пострадал.

Также мы писали, что вчера российские оккупанты сбросили авиационную бомбу на Харьков. Известно о шести пострадавших из-за атаки.