Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Во время визита на Харьковщину посол Германии анонсировал передачу новых систем ПВО arrow

Во время визита на Харьковщину посол Германии анонсировал передачу новых систем ПВО

5 мая 2024 12:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во время визита на Харьковщину посол Германии анонсировал передачу новых систем ПВО
Посол Германии Мартин Егер в Харьковской области. Фото: Мининфраструктуры
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков вместе с Послом Германии в Украине Мартином Егером в воскресенье, 5 мая, посетили Харьковскую область. В ходе визита они обсудили, в частности, усиление поддержки средствами ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Читайте также:

Визит посла Германии на Харьковщину

"Харьков — железобетон. Это реальность города, который каждый день подвергается российским обстрелам. Сирены, звуки взрывов, разрушение, угроза блэкаутов — важно, чтобы международные партнеры своими глазами видели, как живут миллионы украинцев в своих городах", — отметили в министерстве.

Во время визита Кубракова и Егеря в Харьковскую область состоялась встреча с главой ОВА Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

поездка Мартина Егеря на Харьковщину
Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Там они обсудили усиление поддержки средствами ПВО, подготовку к отопительному сезону и помощь в восстановлении Украины, в частности Харьковской области. А посол Германии анонсировал передачу дополнительных систем Patriot, IRIS-T и Skynex.

Харьковщина получит ПВО
Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Кубраков отметил, что наша стратегия сейчас заключается в максимальной децентрализации энергосистемы — мобильные котельные, когенерационные установки и газовые турбины.

Егерь пообещал ПВО Харьковщине
Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры

Поэтому Украина ожидает от партнеров скорых решений в этом направлении и со своей стороны готовит соответствующие решения правительства.

Он добавил, что Германия также помогает Харькову в восстановлении образовательной инфраструктуры: при поддержке правительства ФРГ будет восстановлен университет имени Каразина, который был поврежден 2 января.

ПВО для Харькова
Мартин Егер на Харьковщине. Фото: Мининфраструктуры
null
Скриншот сообщения Минифраструктуры

Напомним, ночью в результате попадания "шахеда" в частный сектор Основянского района Харькова загорелись по меньшей мере три частных жилых дома. Предварительно никто из жителей города не пострадал.

Также мы писали, что вчера российские оккупанты сбросили авиационную бомбу на Харьков. Известно о шести пострадавших из-за атаки.

Александр Кубраков
Харьков
обстрелы
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать