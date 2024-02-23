Под Харьковом россияне ударили по агропредприятию — погибли 15 коров

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Российские военные в четверг, 22 февраля, нанесли удары по Харьковской области. Из-за обстрелов погибли 15 коров на частном предприятии.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Обстрелы Харьковщины

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьковский, Чугуевский и Купянский районы с помощью беспилотников типа Shahed.

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

В результате ударов в селе Мокрая Рокитна были повреждены складские ангары частного предприятия, там погибли 15 коров.

Последствия обстрелов. Фото: Нацполиция

Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты Чугуевского и Купянского районов — на местах работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Скриншот поста полиции

Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области из дронов. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранения.

Также мы писали, что 19 февраля россияне по тактической авиации нанесли авиаудар по селу Ольховатка Купянского района. Под огонь попали жилые дома населённого пункта.