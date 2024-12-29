Обстрелы Харьковщины — россияне сбросили с БпЛА на гражданского мужчину боеприпас

Эксперты фиксируют последствия обстрелов. Иллюстративное фото: REUTERS/Thomas Peter

В течение суток российские удары по городу Харьков не зафиксированы. Однако в результате вражеских атак в селе Дворична погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Ситуация в Харьковской области

По словам Синегубова, вечером 28 декабря в селе Дворична погиб гражданский мужчина.

"18:00 ТГ, с. Дворична. В результате сброса боеприпаса с БпЛА погиб гражданский мужчина", — говорится в сообщении.

Глава ОВА подчеркнул, что в течение суток ударов по городу Харьков не зафиксировано.

"На Харьковском направлении противник три раза без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска. На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеских атаки. Еще одно боеприкосновение продолжается", — добавил Синегубов.

Также глава области рассказал, что из Купянского и Боровского направлений эвакуированы 26 человек.

Сообщение Синегубова в Telegram



Напомним, 27 декабря из-за российских обстрелов в Харьковской области были погибшие и раненые. Также мы писали, что оккупанты применяют УАБы и беспилотники для атаки на Харьковскую область.