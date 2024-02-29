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Подростки на Харьковщине до смерти забили пенсионера и снимали это на видео

29 февраля 2024 09:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подростки на Харьковщине до смерти забили пенсионера и снимали это на видео
Полицейский ведет злоумышленников. Фото: hk.npu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Краснограде Харьковской области трое несовершеннолетних набросились на 62-летнего мужчину и забили его до смерти. Злоумышленники снимали свое преступление на видео.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области в среду, 28 февраля.

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Трое мальчиков 15 и 16 лет напали на 62-летнего мужчину и избили его до смерти, при этом снимая свои действия на видео. В местном парке 21 февраля было обнаружено тело мужчины с множественными травмами.

Полиция опознала подростков, проживающих в Краснограде, как причастных к данному преступлению и обнаружила в их мобильных телефонах видеозаписи, подтверждающие их участие в преступлении.

"Злоумышленникам сообщили о подозрении по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — сообщили в полиции.

В качестве меры пресечения для подозреваемых было выбрано содержание под стражей на срок до 60 дней. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Харькове рецидивист обворовал мужчину, у которого проблемы со здоровьем. Злоумышленник вытянул у потерпевшего кошелек с деньгами и убежал.

Ранее в Харькове женщина оставила в квартире ребенка без воды и еды. За содеянное женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Харьков
убийство
подростки
пенсионеры
Харьковская область
преступление

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