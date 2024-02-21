В Харькове рецидивист обокрал мужчину с проблемами со здоровьем

Кража телефона. Иллюстративное фото: Sputnik

В центре Харькова рецидивист обворовал мужчину с проблемами со здоровьем. Фигурант забрал у потерпевшего кошелек с деньгами и скрылся. Злоумышленника задержали, он будет отбывать наказание за решеткой.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 21 февраля.

Кража в центре Харькова

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 41-летнего мужчину в грабеже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, нанесение телесных повреждений и грабежи, снова нарушил закон.

В марте прошлого года фигурант по ул. Сумской в Харькове наблюдал за тем, как мужчина снимает наличные с банкомата и кладет деньги в карман куртки. Злоумышленник увидел, что потерпевший из-за проблем со здоровьем ходит с костылем, поэтому подбежал к нему и выхватил из кармана портмоне с деньгами, после чего скрылся.

В этот же день правонарушителя задержали правоохранители. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину и отказался давать показания.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове правоохранители задержали женщину, корректировавшую вражеские удары по жилым районам города. Кроме того, она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу.

Также в Харькове женщина оставила свою дочь в квартире на 12-м этаже без еды и воды. Горе-мать будут судить, и ей грозит лишение свободы до двух лет.