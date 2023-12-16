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В Харькове мужчина зарезал соседа, который обижал свою мать

16 декабря 2023 21:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове мужчина зарезал соседа, который обижал свою мать
Задержанный мужчина. Фото: t.me/police_kh_region
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Основянском районе Харькова мужчина зарезал пьяного соседа. Известно, что он оскорблял свою мать, поэтому задержанный решил за нее вступиться.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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"Установлено, что 43-летний мужчина находился дома, когда услышал, как сосед под хмельком оскорбляет свою мать. Мужчина заступился за женщину", — говорится в сообщении.

После этого между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 39-летний сосед нанес другому несколько ножевых ранений. От полученных травм 43-летний потерпевший умер.

Следователи объявили правонарушителю подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Пост полиции Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 15 декабря, в Харьковской области в руках подростка сдетонировало взрывное устройство. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Также мы писали, что утром 12 декабря в Харькове произошла трагедия — в результате пожара в лифте одного из жилых домов на улице Сергея Грицевца погиб мужчина. Событие произошло в 05:24, когда загорелся лифт в лифтовой шахте.

Добавим, жительница дома, в котором произошел пожар, отметила, что лифт постоянно ломался и часто был в нерабочем состоянии. Его ремонтировали редко, и в основном он был закрыт.

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