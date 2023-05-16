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Підтримував РФ: у Харківській області СБУ затримали прихильника "руського миру"

16 травня 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Підтримував дії РФ: у Харковській області СБУ затримали прихильника "руського миру"
Співробітники кібердепартаменту СБУ - фото ілюстративне. Фото: пресслужба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

СБУ викрила у Харкові інтернет-агітатора, який підтримував збройну агресію Росії. Колаборант виставив фото з надписом: "Русские идут! Будем воевать до последнего украинца". 

Про це повідомляє речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Матеріали справи 

Кіберфахівці СБУ встановили, що місцевий мешканець смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

"Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі "Однокласники", — йдеться у повідомленні. 

Затримання інтернет-агітатора. Фото: Владислав Абдула / Facebook

У цих матеріалах чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, визнавав її правомірною, а також підтримував загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисник глорифікував збройні сили рф та незаконні збройні формування "ДНР" та "ЛНР", він публічно закликав до їх підтримки та до співпраці з ними.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що на Харківщині викрили колаборантку, яка здійснювала пенсійні махінації. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка добровільно обійняла посаду в.о. начальника так званого "Управления Пенсионного фонда Харьковской области". 

Також ми розповідали, що у Харкові заочно судитимуть російського військового, який вбив мешканку Ізюма. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо заступника командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовослужбовцю 245-ого гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

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