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Поддерживал РФ: в Харьковской области СБУ задержали сторонника "русского мира"

16 мая 2023 17:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Поддерживал действия РФ: в Харьковской области СБУ задержали сторонника "русского мира"
Сотрудники кибердепартамента СБУ – фото иллюстративное. Фото: пресс-служба СБУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

СБУ разоблачила в Харькове интернет-агитатора, поддерживавшего вооруженную агрессию России. Коллаборант выставил фото с надписью: "Русские идут! Будем воевать до последнего украинца".

Об этом сообщает спикер управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула .

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Материалы дела

Киберспециалисты СБУ установили, что местный житель пгт. Сахновщина Красноградского района Харьковской области распространял в сети Интернет материалы, где оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и признавал ее правомерной.

"Для популяризации этих противоправных материалов интернет-агитатор использовал страницу в запрещенной в Украине российской сети Одноклассники", — говорится в сообщении.

Задержание интернет-агитатора. Фото: Владислав Абдула / Facebook

В этих материалах мужчина оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, признавал ее правомерной, а также поддерживал захватнические действия высшего руководства России. На своей странице злоумышленник глорифицировал вооруженные силы РФ и незаконные вооруженные формирования "ДНР" и "ЛНР", он публично призвал к их поддержке и сотрудничеству с ними.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая осуществляла пенсионные махинации. Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации г. Купянск местная жительница добровольно заняла должность и. начальника так называемого Управления Пенсионного фонда Харьковской области.

Также мы рассказывали, что в Харькове будут заочно судить российского военного, убившего жительницу Изюма. Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира батальона по вооружению воинской части 62892, военнослужащему 245-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2). ).

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