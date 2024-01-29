Полиция Харьковской области разоблачила коллаборантку, которая сотрудничала с оккупантами

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Харьковской области разоблачили женщину, которая сотрудничала с российскими захватчиками. Коллаборантка отвечала за социальную работу при оккупантах.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно объявлено подозрение 27-летней женщине по факту коллаборационной деятельности.

Женщина, которая сотрудничала с оккупантами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Правоохранители установили, что во время силового захвата россиянами с. Приколотное Купянского района местная жительница добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами. В начале августа 2022 года женщина заняла должность "и. о. специалиста по социальной работе Великобурлукского отделения предоставления социальных услуг" в оккупационной администрации.

Фигурантка вела учет лиц, нуждающихся в социальной поддержке, принимала соответствующие заявления от местных жителей, а также формировала акты оценки потребностей.

"После деоккупации Купянщины подозреваемая сбежала на неподконтрольные территории и сейчас скрывается от следствия. Решается вопрос об объявлении ее в розыск", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, правоохранители задержали харьковчанина, корректировавшего российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на правительственные украинские сайты.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.