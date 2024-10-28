Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после удара

Последствия удара по Харькову.Фото: t.me/UA_National_Police

В ночь с 27 на 28 октября город Харьков снова подвергся враждебным атакам. В полиции показали первые минуты после обстрела жилых районов управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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Обстрел Харькова

"Один из ударов пришелся по многоэтажке. Вместе с другими службами мы оказывали помощь и эвакуировали людей из разрушенных жилищ", — говорится в сообщении.

К сожалению, в результате обстрела есть раненые. В полиции призвали всех граждан не пренебрегать сигналами тревоги.

Напомним, в ночь на 28 октября оккупанты нанесли удар по Харькову. Зафиксировано попадание рядом с жилым домом.

Последствия вражеского удара по многоэтажке в Харькове можно увидеть в фоторепортаже Новини.LIVE.