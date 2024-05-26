З’явилося відео перших хвилин після удару РФ по Епіцентру у Харкові — поліція

Удар РФ по Епіцентру у Харкові. Фото: Харків Times

Відео перших хвилин після удару РФ по Епіцентру в Харкові було записано нагрудними камерами патрульних. На відео видно, що правоохоронці першими кинулися на допомогу постраждалим харків'янам.

Відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький у Telegram у неділю, 26 травня.

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Допомога постраждалим громадянам внаслідок удару по Епіцентру — відео

Патрульна поліція поділилася відео із нагрудних камер правоохоронців, які допомагали громадянам, що постраждали внаслідок ворожого обстрілу Епіцентру у Харкові.

За інформацією Національної поліції, кількість загиблих збільшилася до 15. Поліція продовжує ідентифікувати особи загиблих і документувати воєнний злочин росіян. Ще постраждали 43 особи, з яких 13 жінок і 30 чоловіків.

Безвісти зниклими вважаються 17 громадян, з яких дев’ять чоловіків і вісім жінок. З 13 вилучених з-під завалів тіл, ідентифіковані три особи, з яких одну особу ідентифікували за допомогою експрес-аналізу ДНК.

Також Національна поліція поділилася відео з гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, де видно людей всередині та момент удару російських бомб.

Раніше ми писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ворожий обстріл у Харкові та влучення у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Він назвав це жахливим злочином.