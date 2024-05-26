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Полиция показала первые минуты после удара РФ по гипермаркету в Харькове — жуткое видео

26 мая 2024 16:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Появилось видео первых минут после удара РФ по Эпицентру в Харькове - полиция
Удар РФ по Эпицентру в Харькове. Фото: Харьков Times
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Видео первых минут после удара РФ по Эпицентру в Харькове было записано нагрудными патрульными камерами. На видео видно, что стражи порядка первыми бросились на помощь пострадавшим харьковчанам.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Александр Белошицкий в Telegram в воскресенье, 26 мая.

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Помощь пострадавшим гражданам в результате удара по Эпицентру — видео

Патрульная полиция поделилась видео с нагрудных камер стражей порядка, которые помогали гражданам, пострадавшим в результате вражеского обстрела Эпицентра в Харькове.

По информации Национальной полиции, количество погибших увеличилось до 15. Полиция продолжает идентифицировать личности погибших и документировать военное преступление россиян. Еще пострадали 43 человека, из которых 13 женщин и 30 мужчин.

Без вести пропавшими считаются 17 граждан, из которых девять мужчин и восемь женщин. Из 13 извлеченных из-под завалов тел идентифицированы три человека, из которых одно лицо идентифицировали с помощью экспресс-анализа ДНК.

Также Национальная полиция поделилась видео с гипермаркета "Эпицентр" в Харькове, где видны люди внутри и момент удара российских бомб.

Ранее мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на вражеский обстрел в Харькове и попадание в строительный гипермаркет "Эпицентр". Он назвал это ужасающим преступлением.

война
Харьков
обстрелы
война в Украине
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Эпицентр

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