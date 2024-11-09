У лікарні Харкова помер поліцейський, поранений під час обстрілу 1 листопада

Помер поліцейський, який був поранений під час обстрілу Харкова
Російські загарбники 1 жовтня завдали удару по місцю дислокації поліцейських у Харкові. Один із поранених внаслідок атаки помер у лікарні.
Про це повідомила пресслужба Поліції Харківщини у Facebook.
Поліцейський помер у лікарні
"Внаслідок ракетного удару 1 листопада поліцейський дістав численні осколкові поранення. Керівництво та колектив поліції Харківщини схиляє голови у скорботі за загиблим", — йдеться у повідомленні.
Медики понад тиждень боролися за життя 44-річного Олександра Ковтуна. У нього залишилася дружина та двоє дорослих дітей.
Відомо, що внаслідок обстрілу того дня на місці загинув один з поліцейських Андрій Матвієнко, постраждало ще 36 людей.
Нагадаємо, у Харкові вночі лунали вибухи. Росія скинула на місто керовану авіаційну бомбу.
Також ми писали, що ворожі снаряди впали на одну з найзавантаженіших міських трас у Харкові.
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