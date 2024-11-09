В больнице Харькова скончался полицейский, раненный во время обстрела 1 ноября

Умерший полицейский. Фото: Нацполиция

Российские захватчики 1 октября нанесли удар по месту дислокации полицейских в Харькове. Один из раненых в результате атаки скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковщины в Facebook.

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"В результате ракетного удара 1 ноября полицейский получил многочисленные осколочные ранения. Руководство и коллектив полиции Харьковщины склоняет головы в скорби по погибшему", — говорится в сообщении.

Медики больше недели боролись за жизнь 44-летнего Александра Ковтуна. У него осталась жена и двое взрослых детей.

Разбор завалов на месте удара. Фото: Нацполиция

Известно, что в результате обстрела в тот день на месте погиб один из полицейских Андрей Матвиенко, пострадали еще 36 человек.

Скриншот поста полиции

Напомним, в Харькове ночью раздавались взрывы.

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